Taremi e o futuro: «Proposta? O FC Porto decide»

Mesmo no Irão, Mehdi Taremi continua atento à atualidade nacional. O rumor de que o Tottenham estaria disposto a bater a sua cláusula de 60 M€ não teve grande impacto no iraniano.

“Estou muito feliz no FC Porto. Se for feita uma proposta ao clube, o FC Porto é que decidirá, porque tenho contrato. Não sei o que acontecerá no futuro”, respondeu à imprensa do seu país, encolhendo os ombros face às questões relacionadas também com o futuro, mas de Sérgio Conceição: “Não sei ao certo se assinou por mais dois anos com o FC Porto, o que sei é que é um ótimo treinador, ainda novo e com margem de progressão.”

Taremi brilhou na Liga dos Campeões e, sobre a sua prestação, não escondeu o orgulho pelo golo de pontapé de bicicleta frente ao Chelsea e que lhe disseram os colegas do FC Porto ser “merecedor do Prémio Puskas”. Na mesma prova, os dragões eliminaram a Juventus e Taremi até contava ficar com a camisola de CR7, mas... “Depois do jogo, Ronaldo ficou chateado. O Pepe disse-me que ele estava triste e não quis pressioná-lo. Disse-me que conseguia arranjar uma da seleção portuguesa”, contou.