Taremi e o futuro: «Se acabar a carreira no FC Porto, já realizei os meus sonhos»

Mehdi Taremi não podia estar mais feliz no FC Porto. A experiência no Dragão tem corrido de forma bastante positiva e o balanço do avançado é o melhor. O iraniano está muito satisfeito e até já fala em acabar a carreira ao serviço dos azuis e brancos.





"Os meus tempos no Rio Ave foram bons, mas o FC Porto é muito diferente. É top. É um dos melhores clubes do Mundo e se terminar a minha carreira aqui posso dizer que concretizei os meus sonhos", disse o avançado iraniano, em entrevista à revista 'Dragões'.Apesar de só ter chegado à Europa há um ano e de só ter rumado ao FC Porto no início da presente época, Taremi não esconde que há muito que os azuis e brancos fazem parte do seu imaginário. De tal forma que até se lembra da Liga dos Campeões conquistada pelos portistas, em 2004."Primeira memória? 2004, quando o FC Porto ganhou a Liga dos Campeões com o Mourinho, Deco, Carvalho, Vítor Baía, Maniche… Tinha 12 anos, mas lembro-me. Já jogava desde os seis anos com o meu pai e tentava ver os jogos que pudesse da Europa. Adorava futebol", referiu.