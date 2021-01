Taremi é trunfo no ataque do FC Porto para a deslocação ao Farense

Quem tem presença garantida em Faro, salvo algum contratempo de última hora, é Mehdi Taremi. O iraniano, de 28 anos, falhou a meia-final da Allianz Cup, devido ao castigo de um jogo que resultou da expulsão frente ao Benfica, mas já está em condições de ser convocado para a deslocação ao Algarve, onde os campeões nacionais vão procurar regressar às vitórias, após um empate e uma derrota.

E para que a equipa de Sérgio Conceição consiga esse objetivo, Taremi é uma peça fundamental, ele que atravessa um bom momento de forma. Nos últimos cinco jogos marcou outros tantos golos, com destaque para os bis obtidos nas saídas ao V. Guimarães e Famalicão, e mesmo quando não assinou a folha dos marcadores foi importante na construção dos golos, como aconteceu mais recentemente na assistência para Marega, frente ao Benfica.

O regresso do iraniano é um trunfo para Sérgio Conceição, já que lhe possibilita recuperar a dupla com Marega que tem feito diversos estragos nas defesas adversárias. Juntos, somam 18 golos em todas as competições, repartidos de igual forma.