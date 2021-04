Taremi e um golo diferente

A nível de produção, Taremi não teve contra o Moreirense o mais feliz dos jogos. Mesmo assim, no final, foi um golo seu que acabou por evitar a derrota, o primeiro apontado pelo iraniano de penálti pelos dragões.

Em 2019/20, no Rio Ave, o ponta-de-lança mostrou grande eficácia dos 11 metros, mas no FC Porto, Sérgio Oliveira, em primeiro, e Otávio, em segundo, são os habituais batedores. No último encontro, mesmo com o luso-brasileiro em campo, foi de Taremi a responsabilidade de tentar relançar o jogo. O iraniano não tremeu, apesar de parecer não estar nas melhores condições e de ter sido assistido ao ombro minutos antes. Problema que, pelo menos, não consta do boletim clínico.