Taremi eleito melhor jogador de janeiro da Liga NOS

Taremi foi eleito o Melhor Jogador de janeiro da Liga NOS pelo Sindicato dos Jogadores. O avançado do FC Porto marcou três golos nas quatro jornadas que os dragões realizaram no primeiro mês deste ano.





O iraniano, de 28 anos, reuniu 18,02% das preferências, seguido pelo lateral-direito espanhol Pedro Porro (Sporting), com 14,2% dos votos, e pelo colega de equipa no FC Porto, Jesús Corona, com 9,75%.Taremi sucede assim a Paulinho, que venceu o prémio em dezembro ao serviço do Sp. Braga. Thiago Santana (setembro/outubro) e Pedro Gonçalves (novembro) foram os outros distinguidos até ao momento esta época.