Taremi: «Espero conseguir fazer ainda melhor no futuro»

Taremi estreou-se este domingo a marcar com a camisola do FC Porto, tendo apontado o segundo golo dos dragões no triunfo (3-1) sobre o Portimonense. No final da partida, o avançado iraniano não escondeu a satisfação e garante que quer mais.





"Agradeço aos adeptos, ao staff e aos meus colegas. Estou muito feliz pelo golo e pela vitória. Espero conseguir fazer ainda melhor no futuro. O FC Porto é um grande clube e estou feliz aqui. Quero mais para mim e para a equipa". afirmou Taremi, ao Porto Canal"Fizemos um grande jogo, embora tenhamos acusado algum cansaço. Podíamos ter marcado mais, mas houve alturas em que, devido ao cansaço, ficámos mais na defesa. Mesmo assim, foi uma vitória importante", acrescentou o avançado.