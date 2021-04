Taremi: «Faltam sete jogos e queremos vencê-los todos»

Autor do único golo no triunfo do FC Porto sobre o Nacional (0-1), Taremi não escondeu a sua satisfação pela conquista dos três pontos.





"Tivemos um jogo difícil porque o Nacional é uma boa equipa, mas conseguimos vencer. Temos tido muitos jogos, jogar de três em três dias é difícil. Às vezes temos de saber gerir o esforço também para os próximos jogos", começou por dizer o iraniano à Sport TV.O Benfica e o Sp. Braga não venceram nesta jornada, mas Taremi desvalorizou esse aspeto: "Não nos interessa as outras equipas, apenas pensamos em nós. Faltam sete jogos e queremos vencê-los todos. Golo? Estou a jogar para a equipa, não interessa se marco ou não. Claro que os golos são importantes para os avançados, mas o essencial é que a equipa ganhe".