Taremi fez avaliação à época no FC Porto: «Muito boa, embora agitada»

Taremi fez uma avaliação positiva da sua primeira época no FC Porto. O iraniano assumiu que sentiu dificuldades no início, face à mudança de clube, mas com a evolução teve possibilidades de mostrar o seu futebol e conquistar um lugar entre as principais opções de Sérgio Conceição.

“Felizmente foi uma temporada muito boa, embora agitada. Para mim, começou com alguma dificuldade em termos de jogo. Quando um jogador se muda para uma nova equipa precisa de tempo para se habituar às novas funções. Aos poucos, a minha prestação foi melhorando e fui capaz de me encaixar no onze, com alguma consistência até ao final da época”, destacou o avançado, de 28 anos, em declarações a um órgão de comunicação do seu país.