Taremi já assinou pelo FC Porto

Taremi já é jogador do FC Porto. De acordo com as informações recolhidas por Record, o avançado iraniano já assinou, no Estádio do Dragão, o contrato que o tornará no próximo reforço dos campeões nacionais. A oficialização do negócio acontecerá a qualquer momento.





Depois de ter estado na lista de alvos do Benfica e não obstante a incursão de última hora do Sporting, o ponta-de-lança vai jogar de azul e branco em 2020/21.