Taremi já causa invasão às redes sociais do FC Porto

As redes sociais do FC Porto já sentem os efeitos da invasão de adeptos iranianos motivada pela iminente contratação de Mehdi Taremi. O ponta-de-lança tem o impressionante número de 2,3 milhões de seguidores no Instagram, pelo que parte dessa legião de fãs já começou a manifestar-se efusivamente em todas as novas publicações que vão surgindo nas redes portistas.

O jogador, como Record explicou, continua no Irão apesar de os jogos amigáveis da seleção terem sido cancelados, devendo viajar para Portugal apenas quando receber a indicação de fumo branco nas negociações entre o Rio Ave e o FC Porto. O que todas as partes sabem é que Taremi pretende jogar na Liga dos Campeões, onde também vai estar o seu compatriota Sardar Azmoun, do Zenit.