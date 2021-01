Taremi: «Já estou adaptado e agora as coisas estão a correr-me bem»

Mehdi Taremi 'bisou' e foi a grande figura no triunfo do FC Porto em Famalicão. Após o encontro, o avançado iraniano agradeceu o apoio dos companheiros e garantiu que está totalmente identificado com a equipa.





Taremi quebra resistência do Famalicão: foi assim o primeiro do FC Porto Taremi quebra resistência do Famalicão: foi assim o primeiro do FC Porto

Vaná escorrega na 'pista de gelo' e Taremi celebra o bis em Famalicão Vaná escorrega na 'pista de gelo' e Taremi celebra o bis em Famalicão

"Sinto-me muito bem, agradeço aos colegas por me terem ajudado a marcar. É um novo clube e novos companheiros, precisei de algum tempo para me adaptar. Já esto adaptado e agora as coisas estão a correr-me bem", afirmou Taremi, à Sport TV."No Rio Ave consegui marcar alguns golos, mas aqui consigo ter mais oportunidades para marcar. É algo normal porque o FC Porto é maior do que o Rio Ave", acrescentou o jogador, que está satisfeito pelo momento individual e coletivo dos dragões."Estamos há 11 jogos sem perder e estamos a aproximar-nos dos lugares de cima", rematou.