Taremi já marca pelo FC Porto em jogo-treino contra o Tondela

O FC Porto venceu o Tondela por 4-3, em jogo-treino realizado esta tarde, no Estádio do Dragão. O grande destaque vai para Mehdi Taremi, reforço que já marca com a camisola dos dragões. A vitória portista foi garantida por Tiquinho Soares.





Uribe adiantou os dragões aos 7 minutos, mas o Tondela conseguiu dar a volta ao texto ainda antes do intervalo, graças a dois golos de Salvador Agra. Na 2.ª parte, nova cambalhota, desta vez operada pelos dragões, com golos de Taremi e Sérgio Oliveira. Já no último quarto de hora, Rafael Barbosa fez o 3-3 e, por fim, Soares estabeleceu o 4-3 final, dando o triunfo à equipa de Sérgio Conceição.Este foi o onze titular dos portistas: Diogo Costa, Manafá, Osório, Diogo Leite, Alex Telles, Loum, Uribe, Otávio, Corona, Marega e Romário Baró. Durante o desafio, entraram ainda os seguintes jogadores: Diogo Queirós, Zaidu, Luis Díaz, Sérgio Oliveira, João Mário, Taremi, Fábio Vieira, Marchesín, Soares, Carraça, Tomás Esteves, Aboubakar e Zé Luís.Destaque para a utilização de Marchesín e Fábio Vieira, que estiveram incluídos no boletim clínico dos dragões nos últimos dias.Por seu lado, o Tondela não divulgou informações relativamente aos jogadores utilizados pelo técnico Pako Ayestarán.