Taremi já recebeu os prémios da Liga

Mehdi Taremi recebeu esta manhã, no Olival, os galardões que lhe foram atribuídos pela Liga Portugal. O avançado iraniano do FC Porto tinha sido distinguido como o melhor avançado e também o melhor jogador do mês de janeiro na Liga NOS. Taremi apontou três golos nos quatro jogos realizados em janeiro a contar para o campeonato.





Recorde-se que na corrida pelo prémio de melhor avançado, Taremi levou a melhor sobre Quaresma (V. Guimarães) e o colega portista Corona, ao passo que na votação para o melhor jogador do mês foi o preferido em relação ao sportinguista Pedro Porro e ao pacense Stephen Eustáquio.