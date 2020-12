Taremi: «Jogo onde o treinador quiser e acho que posso fazer melhor»

Mehdi Taremi abriu caminho ao triunfo do FC Porto (2-1) diante do Tondela, que permitiu aos dragões seguirem em frente na Taça de Portugal. No final do encontro, o avançado iraniano admitiu que foi " um jogo difícil, contra uma boa equipa", mas destacou que o objetivo foi cumprido.





"Podíamos ter marcado mais, mas o importante é que ganhámos. Foi um bom jogo", afirmou Taremi, aos microfones da Sport TV, apostado em continuar a ajudar a equipa em qualquer posição."O FC Porto é um clube grande e adoro estar aqui. Estou muito feliz, estou focado em ajudar a equipa e vou fazê-lo, melhorando dia após dia. Sistema tático preferido? Esta é a escolha do treinador. Jogo onde ele quiser e acho que posso fazer melhor do que neste jogo", sustentou o jogador de 28 anos, que coloca o coletivo à frente do individual. "Fazer golos é o meu trabalho. A primeira coisa é ganhar o jogo para o FC Porto. A ambição é essa primeiro. Se puder marcar, é muito bom para mim", concluiu Taremi.