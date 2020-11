Taremi: o Dragão numa palavra, a sedução da baliza e um apelo

A rubrica 'Pensa Rápido' tem ajudado a animar as redes sociais do FC Porto, dando a conhecer um lado dos jogadores azuis e brancos pouco ou nada conhecido. Já foi assim com Sarr e agora voltou a acontecer, mas com Taremi.





O avançado iraniano foi o convidado da edição desta quinta-feira e partilhou algumas curiosidades das quais a generalidade dos adeptos não estaria, à partida a par, como, por exemplo, o facto de se ver como guarda-redes, caso não fosse avançado.Num vídeo animado, o dianteiro dos dragões descreveu ainda o Dragão numa palavra - "amor" - e deixou um apelo aos adeptos, com um palavrão em português lá para o meio."Espero que tenham gostado do meu vídeo sobre as minhas coisas favoritas e espero que apoiem o clube a mim também", pediu.Reza Rad (Irão)Gheymeh boushehri (comida iraniana)guarda-redes"Se ganharmos, golo no último minuto"Bushehr (cidade natal)amorOtávio"Talvez eu""Duas e meia. Português um pouco"olácãoFIFAnove