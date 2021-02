Taremi: os elogios a Conceição e Marega e uma certeza sobre Evanilson e Toni Martínez

Mehdi Taremi concedeu uma grande entrevista à revista 'Dragões', na qual falou de vários temas do quotidiano portista. Satisfeito pela adaptação que está a ter no FC Porto, o avançado iraniano explicou todo o processo pelo qual passou até este momento.





"Não gosto de estar no banco e quando isso acontece dou o máximo para trabalhar muito e melhorar. Isso aconteceu no FC Porto e em todo o lado. Dou sempre o máximo para ajudar a equipa, não é por mim individualmente nem por egoísmo. Gosto de trabalhar no duro e de melhorar tudo o que puder", referiu, elogiando o papel de Sérgio Conceição."É preciso trabalhar muito, durante todo o tempo, segundo a segundo.É preciso esforço, muito esforço, não é o esforço normal. Temos de estar sempre no nível mais alto para jogar. Treinar para jogar, sempre com muito foco e agressividade. É difícil, mas é muito bom. Ele tira o melhor de nós. Para os jogadores, é muito bom, porque assim podemos melhorar", apontou.De há uns tempos a esta parte, Taremi tem feito praticamente sempre dupla com Marega no ataque dos dragões, um companheiro de quem o camisola 9 tem as melhores referências. "O Marega é um bom parceiro para qualquer avançado. Esforça-se muito, incomoda muito os defesas e ajuda os outros avançados a marcar. Quando um avançado corre e luta pela bola, os defesas quase "morrem". É um grande jogador. Marca golos, faz assistências, é muito forte", disse, elogiando também Toni Martínez e Evanilson."São bons jogadores, são jovens e terão um bom futuro, se se esforçarem. Podem ser top a nível internacional", concluiu.