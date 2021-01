Taremi pede desculpas pela expulsão no clássico: «A minha intenção foi jogar a bola»

Mehdi Taremi recorreu às redes sociais depois do jogo do FC Porto com o Benfica para pedir desculpas pelo cartão vermelho que viu no clássico.





Peço imensa desculpa a todos os meus colegas, equipa técnica, a todos os adeptos do FCP e equipa de arbitragem pelo meu cartão vermelho. Minha intenção foi jogar a bola e nunca lesionar o jogador do Benfica. Sinto uma enorme tristeza neste momento, — Mehdi Taremi (@MehdiTaremi9) January 16, 2021

O avançado iraniano, que marcou o golo dos dragões, garante que a sua intenção nunca foi lesionar Otamendi."Peço imensa desculpa a todos os meus colegas, equipa técnica, a todos os adeptos do FCP e equipa de arbitragem pelo meu cartão vermelho. A minha intenção foi jogar a bola e nunca lesionar o jogador do Benfica. Sinto uma enorme tristeza neste momento por deixar o Porto com 10 jogadores numa altura tão crucial do jogo", escreveu o jogador no Twitter.