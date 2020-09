Taremi recebeu boas-vindas no Olival

A presença de Taremi foi a principal (e única) novidade da dupla sessão de trabalho que decorreu ontem no Olival. O iraniano treinou pela primeira vez às ordens de Sérgio Conceição, sendo que antes disso foi sujeito à já habitual praxe dos campeões nacionais, que recebem os reforços com um túnel de calduços.

As boas-vindas dos novos colegas de equipa, de resto, começaram logo poucos minutos depois de ter sido apresentado, na noite de segunda-feira. Marega, com um simples "bem-vindo" e vários ‘emojis’ numa publicação no Instagram, foi o primeiro a saudar o novo companheiro (e rival) no ataque portista.

Voltando aos dois treinos de ontem, Sérgio Conceição continuou com um grupo desfalcado dos internacionais portugueses e recorreu novamente à equipa B para equilibrar o plantel. Francisco Meixedo, João Marcelo, Mor Ndiaye e Rodrigo Valente voltaram a estar entre os ‘grandes’, assim como Chidozie.