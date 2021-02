Taremi revela: «Sonhei que ia marcar cedo contra a Juventus»

Taremi foi um dos grandes protagonistas da vitória do FC Porto sobre a Juventus. Com um golo apontado logo a abrir a partida, o avançado iraniano teve uma estreia a titular na Liga dos Campeões que só mesmo... sonhada.





"Sonhei que alguém me disse que ia marcar contra a Juventus muito cedo. Ria-me enquanto dormia. Mas senti-me bem quando acordei. E quando marquei o mundo girou à minha volta muito depressa. Falavam comigo e não sabia o que dizer", referiu o dianteiro, em declarações à imprensa iraniana."Jogar de início num jogo deste calibre foi incrível, fez-me sentir orgulhoso. Foi também stressante. Felizmente, agradeço a Deus, consegui controlar as emoções e ajudar o FC Porto. Senti-me maravilhosamente bem no campo. Foi indescritível", revelou."Alguns amigos diziam que contra a Juventus não íamos passar do meio-campo. Mas no futebol, provou-se, não há impossíveis", concluiu.