Taremi tem compromissos pelo Irão

Taremi foi autorizado a apresentar-se ao trabalho mais tarde em Vila do Conde por ter sido convocado para os trabalhos da seleção do Irão, que vai realizar um estágio a partir de dia 27 e tem um particular agendado com o Uzbequistão no dia 7 de setembro. Chegou a ser ponderado o cancelamento destes mesmos compromissos, mas um porta-voz da federação iraniana de futebol confirmou nos últimos dias que o plano se mantém inalterado.

No entanto, a intenção do avançado pretendido pelo FC Porto passa por ser dispensado desses mesmos compromissos da sua seleção, podendo assim rumar mais cedo a Portugal para definir o seu futuro. Até porque a viagem de regresso à Europa já estará marcada...

O sonho de jogar a Liga dos Campeões está bem presente na cabeça de Taremi, que vê com muito bons olhos a hipótese de representar os campeões nacionais. Uma vontade que é do conhecimento dos responsáveis do Rio Ave e que pode funcionar como um trunfo para a SAD portista.