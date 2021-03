Taremi: «Vamos a Itália para ganhar o jogo»

Taremi não esconde a confiança do FC Porto para o jogo de amanhã com a Juventus, no jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões.





"Não importa se marcou ou não, o que importa é que o FC Porto vença e eu fico feliz. Vamos a Itália para ganhar o jogo, não falamos em empate ou derrota. Se pensarmos nisso, já perdemos. Vamos dar o nosso melhor", afirmou o iraniano esta segunda-feira em véspera do encontro."É um grande jogo, a Juventus é um grande clube, assim como o FC Porto. O importante é manter o foco e a concentração durante os 90 minutos, até final do jogo. Temos um bom plano para o jogo. Vamos dar o nosso melhor pelo FC Porto", prosseguiu, analisando o calendário apertado que o FC Porto tem."Somos um grande clube, e nos grandes clubes isto é normal. Temos esta situação desde o início da época. Temos uma grande motivação para este jogo. É um jogo muito importante para Portugal. Temos muita concentração para este jogo".O avançado iraniano falou ainda da adaptação: "Quando algum jogador chega a uma grande equipa precisa de tempo para se adaptar. O treinador tem falado muito disso. É normal. Não falo do passado, penso no futuro e no que posso fazer. Quero fazer o melhor trabalho possível no futuro".