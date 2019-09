Tarja com fotos de árbitros e António Costa vale multa ao FC Porto

O FC Porto foi multado em 1150 euros pelo Conselho de Disciplina do Federação Portuguesa de Futebol devido à tarja exibida pelos Super Dragões na última jornada da Liga NOS da temporada passada, no jogo diante do Sporting, na qual a claque portista exibiu uma foto de um onze inicial do Benfica , no qual surgem fotos de árbitros, do empresário César Boaventura e também de figuras da sociedade, como António Costa.A referida tarja, refira-se, foi na altura alvo de repúdio por parte da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).Hugo Miguel (árbitro)Luís Godinho (árbitro)João Pinheiro (árbitro)Bruno Paixão (árbitro)Bruno Rodrigues (árbitro)Fábio Veríssimo (árbitro)Tiago Martins (árbitro)Bruno Esteves (árbitro)António Costa (primeiro ministro)César Boaventura (empresário de jogadores)Ana Peres (juíza)