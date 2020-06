Tarja de apoio a Pinto da Costa no exterior do Dragão Arena: «Eterno»

Em pleno dia de ato eleitoral, Jorge Nuno Pinto da Costa recebeu mais uma mensagem de apoio, desta feita afixada no exterior do Dragão Arena. O presidente do FC Porto e candidato pela lista A às eleições para o próximo quadriénio teve direito a uma tarja no exterior do pavilhão portista onde decorre o ato.





"É eterno", podia ler-se numa das faixas, colocada bem junto a uma outra com o retrato de Pinto da Costa.