Tarja dos Super Dragões afixada na bancada do Estádio do Dragão

Os Super Dragões voltaram a dizer presente no apoio à equipa e colocaram uma tarja gigante na bancada que lhes é destinada no Estádio do Dragão. A principal claque do FC Porto afixou uma faixa que cobre praticamente toda a curva sul do reduto portista, na qual é possível ver três guerreiros vestidos de azul e branco.





Recorde-se que o FC Porto recebe o Marítimo esta quarta-feira, num jogo que irá ser disputado à porta fechada.