Tarjas com a palavra "Basta!" foram retiradas da bancada do Dragão

As faixas com a palavra "Basta!" que foram colocadas na bancada do Dragão para o jogo com o Boavista já foram retiradas. A mensagem de revolta portista contra as arbitragens foi um dos temas do dia, mas a verdade é que não estará presente após o apito inicial.





«Basta!»: Revolta do FC Porto chega às bancadas do Dragão



De recordar que os azuis e brancos se têm insurgido contra os casos que têm marcado os seus jogos, com a expulsão de Luis Díaz, em Braga, a ter sido a gota de água. Após esse jogo, refira-se, Pinto da Costa foi à sala de imprensa e disse: "Basta! Queremos paz no futebol, mas basta! Não brinquem com o esforço dos jogadores, treinadores e adeptos do FC Porto", referiu o líder portista.