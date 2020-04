Telles revela as primeiras palavras em português ensinadas a Nakajima: «Folga e cansado»

Nakajima está há alguns anos em Portugal, mas ainda não se consegue expressar muito bem em português. Alex Telles fez uma radioagrafia ao japonês, que diz ser "muito tranquilo", e contou quais foram as primeiras palavras que o grupo lhe ensinou para ele poder conversar com Sérgio Conceição.





"A primeira foi folga", atirou, de imediato, Alex Telles, no programa 'FC Porto em casa', corrigindo de seguida. "Quer dizer, a primeira que lhe ensinámos foi 'cansado', só depois 'folga'. Depois o mister foi ter com ele e perguntou: 'Então Naka, qual é a palavra do dia?' e ele respondeu 'cansado' e depois 'folga, por favor'", contou o lateral, com muitos sorrisos à mistura, detalhando depois como é Nakajima no dia-a-dia:"Diz uma ou outra palavra na brincadeira, mas não chega a conversar muito. Sou dos que mais brinco com ele, tento falar em japonês mas não sai quase nada. Ele é muito fechado no mundo dele, não negativamente falando. É tranquilo, como não tem facilidade na comunicação e fala pouco inglês… Tentamos deixá-lo muito à vontade. O mister também brinca com ele e tenta deixá-lo à vontade. O Dembelé é o tradutor, fala com ele em inglês. É muito tranquilo, acho que se falasse na nossa língua seria na mesma. No jeitinho dele, com o chazinho dele, com o telemóvel. Mas dentro do campo tem uma qualidade impressionante, é incrível."