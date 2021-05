Teste de Nakajima à covid-19 na origem da investigação da PJ

O Ministério Público e a Polícia Judiciária iniciaram esta quinta-feira cerca de dez buscas domiciliárias e em laboratórios de análises clínicas por suposta falsificação de testes Covid por parte de Nakajima. Estão a ser analisados e apreendidos documentos nas regiões do Algarve e do Porto.





Em causa a suspeita de uma viagem de avião de Nakajima para o estrangeiro que as autoridades suspeitam que estaria infetado com Covid-19, apurou o Correio da Manhã O japonês foi emprestado, no início deste ano, ao Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O negócio foi oficializado a 7 de janeiro, viajou no dia 13 e foi oficializado a 16.A Operação está a ser articulada entre o Ministério Público, a Polícia Judiciária e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge de forma a proceder à pesquisa, análise e possível apreensão de documentos.O crime pode dar uma pena de oito anos de prisão.