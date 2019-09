Theodoro Fonseca e Pinto da Costa juntos na tribuna

Theodoro Fonseca demorou mais de uma hora para se aperceber de que o penálti que permitiu aos dragões colocarem-se em vantagem no marcador foi, no mínimo... controverso. "Vergonha", escreveu, no Instagram, o presidente da SAD algarvia, que, até então passara uma imagem positiva da sã convivência que mantém com os portistas e, particularmente, com Jorge Nuno Pinto da Costa, ao lado de quem assistiu à partida na tribuna presidencial do Estádio Municipal de Portimão.

As principais figuras dos dois emblemas viram o jogo juntos num clima de absoluta tranquilidade e nem o final de loucos que marcou o embate beliscou o convívio saudável e o ambiente pacífico que se havia registado ao longo de toda a partida. Aliás, um dos protagonistas do final agitado em Portimão foi Shoya Nakajima, jogador que chegou ao Dragão este verão por intervenção direta de Theodoro Fonseca. O desentendimento entre Sérgio Conceição e o internacional japonês causou alguma perturbação para quem assistiu no relvado, mas não chegou à tribuna presidencial, onde o episódio foi relativizado e encarado como uma situação natural no calor do jogo. Não deixa, porém, de ser curioso que só após a comitiva portista ter regressado à Invicta, Theodoro Fonseca tenha demonstrado a sua indignação.