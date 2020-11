Theodoro Fonseca: «Hulk no FC Porto? É um regresso a casa»

Hulk mantém a vontade de regressar ao FC Porto e o mercado de janeiro pode mesmo trazer o brasileiro de volta à Invicta. Theodoro Fonseca, antigo representante de Hulk que o trouxe para os dragões em 2008, fala mesmo num "regresso a casa".





"O futebol português precisa, e muito, de jogadores como Hulk que já passaram por cá com sucesso. Foi fantástico, além do que muitos imaginavam. Sempre vi um potencial muito grande nele, como jogador e homem. É um profissional exemplar. O regresso ao FC Porto é um regresso a casa e acredito que se for para voltar, o coração vai estar voltado para o FC Porto", afirmou o agora acionista do Portimonense à Antena 1.E prosseguiu, sublinhando que a idade de Hulk não 'coincide' com o que faz em campo. "Não acredito que ele tenha 34, mas sim 25! Tem potencial para jogar ainda muito em alta competição; cuida muito do físico, sempre foi muito focado na profissão. Onde ele for, ele será feliz. Vai trazer muita felicidade para todos. Os adeptos têm a ganhar com a ida dele vá para onde for", disse Theodoro Fonseca sublinhando o interesse de vários clubes."Ele vai decidir por si próprio, sempre teve opinião própria. Sei que o Vasco da Gama, o Palmeiras e outros clubes brasileiros o querem, mas também clubes ingleses, portugueses, espanhóise mesmo na China onde está".Recorde-se que o jogador fica livre do Shanghai SIPG em dezembro.