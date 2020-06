Theodoro Fonseca: «Nakajima? Há que entender Sérgio Conceição e o FC Porto...»

Theodoro Fonseca classificou esta segunda-feira a atual situação de Nakajima no FC Porto como um "caso muito delicado". O dono da SAD do Portimonense, responsável pela vinda do japonês para o futebol europeu e pai do agente Theo Ryuki, que gere a carreira de Nakajima, comentou o tema em declarações à SIC Notícias admitindo até concordar com a forma como os dragões estão a geri-lo.





"É um caso muito delicado. Até concordo com a postura do FC Porto e do Sérgio Conceição. O primeiro caso foi quando nasceu a filha dele, em que teve de prestar apoio à família e no qual todo o grupo o 'abraçou'. Desta vez teve o problema da Covid-19. Todos os seus funcionários voltaram para o Japão e ele ficou sozinho com a esposa, que precisa de cuidados especiais. Todos lhe deram apoio, mas o clube fez o contrato com o jogador e não com a família. Eu percebo isso. É preciso entender isso… Ao princípio ele recusou-se a treinar até pela esposa, mas eu percebo o lado do clube… Já se falou em dinheiro, mas não é nada disso. Está tudo em dia. O Nakajima não quis reintegrar o grupo por causa do que expliquei", afirmou Theodoro Fonseca, dando conta de que o japonês já expressou vontade de voltar a trabalhar com o grupo: "Ele quer treinar, mas todos nós sabemos que há procedimentos a fazer. E não é assim… Eu expliquei-lhe isso e o meu filho [Theo Ryuki] também. São necessários alguns procedimentos e a aceitação do grupo e da equipa técnica, que nunca lhe virou as costas, mas é um caso complicado. Expliquei-lhe que não é assim tão fácil. Por mais vontade que tenha, agora vai ter que esperar os testes e a aceitação. Ele é um jogador muito valioso, um jogador fora de série, mas tem de entender os colegas, a equipa técnica, a administração."Questionado sobre a possibilidade do grupo de trabalho estar sentido com o japonês, vetando a sua reintegração, Theodoro Fonseca vê como natural que o plantel tenha direito de expressar-se sobre o tema. "Eu acho que todo o grupo tem de ser consultado. Se acontecesse isso no Portimonense, eu primeiro perguntaria aos companheiros, à equipa técnica e administração. Não é justo todos eles terem passado pelo processo de testes, pelo treino e agora… Mas isso quem tem de administrar é o FC Porto", concluiu.