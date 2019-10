Tiago Estêvão foi destaque no regresso do FC Porto aos treinos

O FC Porto voltou esta terça-feira aos treinos após três dias de folga, numa sessão de trabalho sem 15 futebolistas ao serviço das respetivas seleções e com o guarda-redes júnior Tiago Estêvão no grupo.





Estêvão foi a única novidade nos trabalhos às ordens de Sérgio Conceição, com Sérgio Oliveira, Romário Baró e Marega ainda no boletim clínico e 15 jogadores de fora para compromissos internacionais.Os dragões voltam a treinar na quarta-feira pelas 10:30, no Centro de Estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, Porto, com vista ao jogo de 19 de outubro com o Coimbrões, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.