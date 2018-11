Tiquinho já valeu quatro pontos em dois finais de jogo explosivos

Apesar de se ter lesionado na Supertaça, Soares recuperou a tempo de demonstrar toda a sua influência ainda nesta primeira metade da temporada. Fora das opções do técnico para a Liga dos Campeões, o dianteiro tem-se agarrado às provas nacionais e ontem somou o seu segundo golo no campeonato, determinantes para a conquista de 4 pontos. Resolveu com o Sp. Braga como já tinha resolvido contra o Tondela. Dois golos e duas vitórias por 1-0, que provocaram duas ‘explosões’ no Dragão, uma vez que os tentos do brasileiro foram nos derradeiros cinco minutos. De resto, Soares também marcou nos triunfos diante do Varzim e do Vila Real.