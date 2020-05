Tomás Esteves alvo de elogios em Espanha

Tomás Esteves é, de algum tempo a esta parte, um dos ativos saídos da formação do FC Porto que mais chama a atenção e que mais cobiça gera. Nesse sentido, o ‘Mundo Deportivo’ dedicou ontem uma extensa peça ao lateral-direito dos dragões e debruçou-se sobre o potencial que este apresenta. Recordando que o defesa já superou até um feito de Cristiano Ronaldo, ao tornar-se no mais jovem jogador a estrear-se pelos sub-21 de Portugal, o diário espanhol aponta que Tomás Esteves será um "nome do qual se ouvirá falar muito na próxima década". Para além disso, o ‘Mundo Deportivo’ elogia também a capacidade técnica e física do lateral-direito.