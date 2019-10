Tomás Esteves e a exigência da equipa técnica: «Espera sempre o máximo»

A cumprir a sua rodagem competitiva na equipa B, Tomás Esteves faz parte do plantel principal, no qual vive uma nova experiência esta época.

"Sou da formação, não sabia bem o que esperar. Encontrei um balneário fantástico e uma equipa técnica espetacular que ‘só’ espera o máximo todos os dias. Exigência de Conceição? É boa. Faz com que nos esforcemos e demos sempre o máximo", disse ontem o defesa-direito, integrado na Seleção sub-19, em declarações ao Canal 11. Sobre o facto de treinar no seio da equipa A e jogar pela B na 2ª Liga, Tomás mostrou-se tranquilo. "Lido bem, sem problemas. Sempre que vou para o campo vejo isso como uma oportunidade e não como uma dificuldade", referiu quem se classificou como um "lateral completo" e que tem Marcelo, do Real Madrid, como "referência... a atacar".