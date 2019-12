Tomás Esteves estreia-se pela equipa principal do FC Porto aos 17 anos

Tomás Esteves, lateral direito do FC Porto, estreou-se esta quinta-feira pela equipa principal dos dragões, no encontro frente ao Casa Pia, a contar para a 2.ª jornada do grupo D da Taça da Liga, substituindo Manafá, aos 75 minutos.





Esta temporada, o internacional sub-21 português já realizou oito encontros pela equipa secundária dos azuis e brancos e ainda três pelos juniores, onde marcou um golo.