Tomás Esteves: «Há muito que sonhava com este momento»

Em dia de estreia na equipa principal do FC Porto, aos 17 anos, o jovem Tomás Esteves não poderia estar mais feliz. Após o triunfo sobre o Casa Pia , por 3-0, em declarações à SportTV, o lateral assumiu que há muito perseguia este momento."É uma felicidade enorme. Há muito que sonhava com este momento e consegui estrear-me pelo FC Porto. Era um sonho de criança que concretizei ao serviço do meu clube do coração. Esta camisola é para guardar.Encarámos o jogo com seriedade, fizemos as coisas bem feitas e saímos com a vitória com naturalidade.Agora queremos vencer em Chaves para garantir o apuramento.Dedico este jogo minha mãe por todos os sacrifícios que fez em levar-me muitas vezes aos treinos. Um beijinho para ti mãe."