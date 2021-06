Tomás Esteves perspetiva futuro: «Quero impor-me, quero jogar»

Cerca de um ano depois de ter optado por rumar ao Reading, do Championship, para somar os minutos que não teria no Dragão, Tomás Esteves deverá apresentar-se para fazer a pré-época no FC Porto e acredita que a experiência em Inglaterra o tornou melhor jogador.





"Acho que foi a nível físico que mais melhorei. Taticamente, claro que evoluí, mas acho que foi mais a nível físico que foi mais evidente, seja no choque ou na intensidade", explicou o jovem lateral-direito, em entrevista ao jornalista luso-francês Rémi Martins.Sobre o futuro no Dragão, as dúvidas são mais do que as certezas, mas há algo que tem muito presente na sua mente. "Quero-me impor, quero jogar, quero agradar e estou confiante que vou conseguir fazer isso. Depois, as coisas acontecem naturalmente", referiu Tomás Esteves, que, sobre a pré-época no Olival, ainda não tem muitas informações: "Gostava de continuar no FC Porto para jogar. Não é que não queira estar num sítio onde não jogo, mas se não jogar vou lutar para isso."Tal como já havia feito em novembro, numa extensa entrevista a Record, o jovem lateral, de 19 anos, voltou a elogiar o "10 estrelas" Pepe e abordou também a relação (e as semelhanças) que tem com Sérgio Oliveira. "Falava muito comigo e orientava-me. Dava-me dicas, conselhos, situações que se passaram com ele, como reagiu com elas e o que achava melhor. Fiquei muito contente pela época que ele fez. Pelo sucesso que está a ter e que vai de certeza continuar a ter", frisou.