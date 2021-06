Tomás Esteves pronto a ir à luta no plantel do FC Porto

Cerca de um ano depois de ter optado por rumar ao Reading, do Championship, para somar os minutos que não teria no Dragão, Tomás Esteves deverá apresentar-se para fazer a pré-época no FC Porto e acredita que a experiência em Inglaterra o tornou melhor jogador. Ainda assim, o futuro está envolto em muita incerteza.

“Gostava de continuar no FC Porto para jogar. Não é que não queira estar num sítio onde não jogo, mas se não jogar vou lutar para isso”, vincou o lateral-direito, em entrevista ao jornalista luso-francês Rémi Martins, deixando um desejo para os próximos tempos: “Quero impor-me, quero jogar, quero agradar e estou confiante que vou conseguir fazer isso.”

Tomás Esteves referiu ainda ter evoluído a nível físico durante a experiência no Reading e elogiou Sérgio Oliveira: “Dava-me dicas, conselhos, situações que se passaram com ele, como reagiu com elas e o que achava melhor. Fiquei muito contente pela época que ele fez. Pelo sucesso que está a ter e que vai de certeza continuar a ter.”

Apesar disso, quem levou mais elogios do lateral foi Pepe. “É uma pessoa ‘dez estrelas’, um grande jogador e um exemplo de trabalho, dedicação e paixão. É uma referência que vou levar para a vida toda”, vincou o jovem lateral, prosseguindo, depois, sobre o jogador que bem conhece e que despontou na época finda no FC Porto: “É um jogador de grande qualidade e que vai ter um futuro risonho pela frente.”

Numa espécie de viagem ao passado, a 2019/20, quando se estreou na equipa principal dos dragões, fazendo lá um total de três jogos, lamentou não ter tido mais oportunidades. “Acho que podia ter mais minutos, mas o míster pensou que não e eu respeitei, porque, se calhar, podia ser mais intenso”, considerou e concluiu, depois, sobre Sérgio Conceição: “Ajudou-me muito a crescer e a aprender”.