Toni Conceição conta com Aboubakar

Apesar de na última temporada ter sido muito pouco utilizado no FC Porto, Aboubakar foi pré-convocado para a seleção dos Camarões, liderada pelo português Toni Conceição. O selecionador continua a acreditar nas capacidades do jogador, razão pela qual incluiu o avançado numa lista de 32 jogadores, da qual consta também Bambock, do Marítimo.

A convocatória final , com vista ao duplo compromisso com o Japão e a Argélia, a 5 e a 13 de outubro, respetivamente, será conhecida a 25 deste mês, havendo alguma curiosidade para perceber se Aboubakar se manterá na lista definitiva. A julgar pelas palavras de Toni Conceição, a ideia inicial é de que esse cenário vai efetivamente verificar-se. Ora, no lançamento da convocatória, Toni Conceição explicou que ‘Abou’ continua a ser um elemento relevante na seleção.

“É um jogador que não tem o futuro definido, entre outros, como o Choupo-Moting. Ambos são importantes, como referências, para integrar os mais novos”, referiu o selecionador dos Camarões.