Toni Martinez: «Atravessamos um bom momento, mas não vamos parar»

Autor de um golo, depois de ter visto um outro ter sido anulado por fora de jogo de centímetros de Taremi, Toni Martínez assumiu após o encontro com o Moreirense que foi importante ter feito o gosto ao pé, isto numa partida qual os dragões ampliaram um bom momento que o espanhol assegura que está aí para durar.





"Foi um jogo muito difícil, como são todos os jogos. As equipas conhecem-nos e tornam os jogos mais duros, mas a equipa está muito forte e quando estamos fora e entrámos, tentámos ajudar ao máximo. Felizmente eu e o Evanilson contribuímos com um golo. Mostra o espírito da equipa. Temos de ajudar e lutar juntos pelos mesmos objetivos", começou por comentar, ao Porto Canal."Feliz pelo golo, porque um avançado quer contribuir, ajudar a equipa com golo e dá confiança pessoal. Estou muito feliz pelo aconteceu esta noite, foram minutos intensos como gosto de jogar. No FC Porto acostumámo-nos a tentar ganhar todos os jogos. Atravessamos um bom momento, com muitas vitórias consecutivas, mas não vamos parar. Queremos muitas mais", concluiu.