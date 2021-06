Toni Martínez destaca "mentalidade de campeão" de Sérgio Conceição

Toni Martínez não poupou nos elogios a Sérgio Conceição, considerando que o técnico tem uma "mentalidade de campeão". Em entrevista concedida à revista Dragões, o avançado espanhol destacou a vontade de ganhar e a exigência máxima de Conceição no trabalho diário.





"Sérgio Conceição tem uma mentalidade de campeão, não há outra resposta. Não vale outra coisa que não seja ganhar e trabalhar todos os dias. Se alguém facilita num treino, ele está em cima. Se alguém facilita num jogo, ele fica chateado connosco, mas tudo isso é para o bem de todos e do grupo, porque a mentalidade dele é ganhar, ganhar e ganhar. É uma mentalidade de campeão", apontou Toni Martínez.O espanhol revelou a satisfação por estar num grupo muito unido, embora destacando a relação mais próxima com os companheiros que falam a mesma língua. "Criei uma ligação mais forte, de amizade mesmo, com os companheiros que falam a mesma língua, como o Luis Díaz, o Matheus Uribe e o Marchesín. Mas, ainda assim, creio que criei uma boa relação com todos os meus companheiros desde que cheguei. Fora do campo, estou mais vezes com uns do que com outros, mas dentro do campo o grupo é muito unido", referiu o avançado que o FC Porto contratou ao Famalicão.