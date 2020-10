Toni Martínez diz que chegou ao maior de Portugal e lembra Falcão e Jackson

Ponto final numa das novelas mais longas do verão. Toni Martínez foi finalmente confirmado como reforço do FC Porto, tendo assinado um contrato válido até 2025. Na hora de falar pela primeira vez como dragão, o avançado espanhol não escondeu o entusiasmo por esta nova etapa na sua carreira.





"É uma sensação única vestir esta camisola e é um objetivo cumprido na minha carreira juntar-me ao maior clube de Portugal. Espero devolver a confiança depositada em mim dentro do campo. Estou muito feliz por estar aqui", vincou Toni Martínez, de 23 anos, lembrando que pelos dragões passaram grandes pontas-de-lança que lhe serviram (e servem) de referência."Toda a gente conhece o FC Porto, um clube pelo qual passaram alguns dos melhores jogadores do mundo. Falcao e Jackson Martínez, dois jogadores que são referências para mim, também jogaram na Liga espanhola. Estou muito feliz por fazer parte da história do FC Porto", referiu o ponta-de-lança.A etapa em Famalicão não foi esquecida no discurso de Toni Martínez, que fez questão de agradecer ao agora ex-clube. Mas o futuro é no Dragão. E com a mira apontado aos títulos. "Agradeço ao Famalicão por tudo o que fez por mim e por me ter dado a oportunidade de me dar a conhecer no futebol português. Vir para o FC Porto é um passo gigante na minha carreira e agora vou lutar por títulos. Estou numa das melhores equipas do mundo com alguns dos melhores jogadores do mundo. Espero aprender muito aqui", considerou.