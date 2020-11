Toni Martínez e o golo: «Neste tipo de lances não podemos pensar»

Autor do primeiro golo na vitória sobre o Fabril, por 2-0, o espanhol Toni Martínez enalteceu a importância do triunfo e descreveu a forma como 'desencantou' o recurso técnico que lhe permitiu quebrar o nulo nesta partida.





"Foi uma jogada de recurso. Foi um grande trabalho do Otávio, era algo que tínhamos trabalhado. Estou muito feliz por fazer o meu primeiro golo. Neste tipo de lances um avançado não pode pensar, é melhor seguir o instinto e tentar meter a bola na baliza", começou por apontar, à SportTV.Relativamente ao jogo em si, o ex-Famalicão assegura que o facto de os portistas terem respeitado o Fabril foi meio caminho andado. "Tivemos muito respeito pelo Fabril, sabíamos que ia ser um jogo difícil contra uma equipa bem trabalhada. Trabalhámos e conseguimos a vitória, estamos felizes por isso", frisou o espanhol, que em seguida abordou aquilo que se disse na tradicional roda que é feita após as partidas."Independentemente de quem jogue, sejam aqueles que têm mais minutos ou os que têm menos, temos de estar sempre juntos e vamos lutar por todos os títulos. Temos de aproveitar as oportunidades, temos de continuar a trabalhar e queremos a vitória já na quarta-feira".No FC Porto desde o início da época, Martínez falou ainda da sua adaptação ao clube. "Sou um jogador paciente, sei o que me custou chegar aqui. Estou a aprender muito com os colegas e com o treinador, estou a melhorar dentro e fora do campo. Estou a tentar adaptar-me a todos os conceitos", concluiu.