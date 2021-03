Toni Martínez elogia Conceição: «Foi feito à medida deste clube»

Toni Martínez não tem tido esta época os minutos que por certo desejaria, mas isso não o impede de olhar para Sérgio Conceição e de considerar que o treinador é o homem certo no lugar certo. Em declarações no Porto Canal, o ponta-de-lança elogiou muito o técnico, com quem garante aprender todos os dias.





"O mister é um dos grandes pontos a favor da equipa e do FC Porto. Não imagino um treinador do FC Porto sem este caráter. É feito à medida para este clube. Aprende-se todos os dias com ele, mete mensagens por todo o Olival, não quer que a gente se esqueça do que é a raça do FC Porto. Esteja cá um dia ou um ano, tem de ser igual, com a mesma atitude. Ele diz que não quer jogadores que querem ganharam mas que têm de ganhar. É um dos lemas que mais gosto. Isso diz muito o que é o FC Porto", considerou Toni Martínez, dando como exemplo a mentalidade de que todos os jogos são iguais, seja para a Taça ou para a Champions."Quando tens um treinador que está sempre tão focado no trabalho isso é fundamental para o teu sucesso. É o próximo jogo que conta sempre, não importa se temos os quartos da Champions depois. Aqui não dá para ter esse pensamento. Todos têm de estar a 100 por cento sempre, joguem 1 minuto ou os 90. Quem não entra com esse espírito depois fica difícil jogar", atirou o ponta-de-lança espanhol.A cumprir a primeira época nos dragões, Toni Martínez marcou apenas dois golos em 16 jogos. Um registo que acredita ter condições para melhorar, ainda que o que realmente o preocupa seja o rendimento coletivo. "Os adeptos querem o melhor para o clube, que os avançados marquem sempre golos. Mas não posso não ficar feliz por um golo de um colega. Quero o melhor para a equipa. Todos querem jogar sempre, marcar golos, quero fazer isso para criar a minha marca no FC Porto. Mas, ao fim de tudo, se ganharmos o título, eu serei parte disso, terei a consciência tranquila de que dei tudo. Sei o que me custou chegar aqui. Por isso dou o valor certo às coisas", vincou o espanhol, de 23 anos.