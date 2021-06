Toni Martínez encantado com Pepe e não esquece o dia em que conheceu Iker Casillas

Partilhar o balneário com Pepe e ter conhecido Iker Casillas são dois privilégios que Toni Martínez adquiriu ao ter assinado pelo FC Porto. O espanhol é um admirador do central e destaca uma série de virtudes.





"Falar do Pepe é falar de uma lenda que ainda está no ativo. Ele é incrível! Tem 38 anos e joga como se tivesse 20. Não consigo olhar para ele sem sentir admiração. Todos temos de ter admiração pelo Pepe, pela atitude que ele tem mesmo depois de já ter ganho tudo. É impressionante a motivação que ele tem, seja qual for o jogo ou o adversário. Isso faz muito bem a todo o grupo, pois todos os que estão à volta dele têm de dar o máximo como ele. Pessoalmente, sou grato ao Pepe, pela ajuda que me dá. Fala a minha língua e sempre me ajudou muito desde que cheguei", referiu o avançado, em entrevista à revista Dragões, não poupando também nos elogios ao compatriota Iker Casillas, que teve oportunidade de conhecer num encontro no Olival."Foi antes de um treino. Estava no corredor de acesso aos balneários e de repente dei de caras com ele. Confesso que fiquei nervoso, porque sempre me habituei a ver o Iker na televisão, e naquele momento estava ali, à frente dele, a falar com ele. Para mim, ele é uma referência do meu país. Já ganhou o Campeonato do Mundo, o Campeonato da Europa, a Liga dos Campeões, tanta coisa. É uma referência do meu país e um ídolo para jovens como eu. Fiquei muito feliz com as palavras que ele me disse e foi um dia especial para mim", descreveu Toni Martínez.