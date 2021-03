Toni Martínez feliz por ter conhecido o ídolo Iker Casillas

Toni Martínez não escondeu o seu orgulho e felicidade por ter conhecido Iker Casillas. O antigo guarda-redes passou pelo Olival esta manhã e teve oportunidade de trocar algumas palavras com o jovem avançado do FC Porto. Um momento para sempre recordar.





Casillas visitou o centro de treinos do FC Porto e foi recebido de braços abertos



"Conheci hoje o Iker e fiquei impressionado por ver um ídolo de infância. Ainda há pouco vinha para aqui a falar com o meu pai e disse-lhe que tinha conhecido o Iker. Ficamos surpreendidos por conhecê-lo, foi o capitão da seleção do meu país, ele disse que tinha vontade de me conhecer e disse-me também para ser paciente, porque é normal não jogar muito na primeira época no clube. Ele revelou que estava muito feliz por me conhecer e deu-me moral", referiu o espanhol contratado no início desta época ao Famalicão.