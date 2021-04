Toni Martínez: herói dedicou o golo à filha e teve apoio total dos colegas

Toni Martínez foi o grande herói do FC Porto no jogo frente ao Santa Clara. O avançado espanhol entrou a poucos minutos do final do encontro, bem a tempo de resolver uma partida que parecia encaminhar-se a passos largos para o empate.





Com uma cabeçada certeira aos 90+5', o ex-Famalicão deu a vitória aos dragões, num lance que foi muito festejado pelas hostes portistas e pelo próprio.Após marcar, Toni Martínez deslizou até à linha lateral, foi abraçado por todos os colegas e depois agarrou na bola e enfiou-a debaixo da camisola, dedicando o tento à filha Sofia, que vai nascer em agosto.Horas depois, o avançado recorreu às redes sociais para nova dedicatória, desta feita por escrito, e recebeu muitos comentários de apoio de colegas."O papá te espera", escreveu o espanhol. "Parabéns, mano", disse Pepe. Evanilson escreveu um simples "craque" e Otávio destacou: "mereces".Marchesín fez ele próprio uma publicação no seu Instagram, na qual deu os parabéns a Toni Martínez, assim como Sérgio Oliveira.