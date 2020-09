Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Toni Martínez integrado em Famalicão e de olho no jogo com o Benfica Se não houver avanços no negócio com o FC Porto, o jogador pode até jogar pelos minhotos na 1.ª jornada





Espanhol voltou ao dia a dia do Famalicão