Toni Martínez: «Mostrámos que estamos todos a 100 por cento para ser opção»

Toni Martínez elogiou a prestação da equipa do FC Porto no triunfo (2-0) desta quarta-feira sobre o Olympiacos. Em declarações à 'Eleven Sports no final do encontro, o avançado espanhol não escondeu ainda o "privilégio" de poder estrear-se "na melhor competição do mundo", a Liga dos Campeões.





"Partimos da base de jogar todos os jogos para vencer, independentemente de quem jogar. Grande trabalho da equipa e mostrámos que somos um grande grupo e estamos todos a 100 por cento para ser opção", apontou o dianteiro contratado no início desta temporada ao Famalicão."Sou muito paciente na questão de fazer golos. Era um jogo para trabalhar e procurar o colectivo. Foi uma luta e tentei aproveitar a oportunidade para mostrar o meu empenho. Especialmente hoje a estreia na melhor competição do mundo foi um privilégio, aproveitar e mostrar que estamos prontos sempre que o treinador precisar. Momento para a vida toda ouvir o hino da Champions, não há palavras para explicar o sentimento", rematou.