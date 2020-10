Toni Martínez: «O míster gosta da minha forma de jogar»

Toni Martínez está encantado com os primeiros tempos no FC Porto e não esquece quem apostou na sua contratação. Em entrevista à Radio Marca, o espanhol, de 23 anos, destacou Sérgio Conceição, pelo nível de exigência que coloca diariamente no trabalho. “O míster pediu que eu viesse para aqui, porque gosta da minha forma de jogar. Desde o primeiro dia que estou a trabalhar com os meus companheiros, a lutar por todos os objetivos. Ele é muito exigente, tanto no treino como no jogo, e quer retirar o máximo rendimento dos jogadores”, revelou o avançado que os dragões contrataram ao Famalicão.

Assumindo que a sua integração está a ser boa, Toni Martínez já olha com ansiedade para os jogos que poderão marcar a sua estreia com a camisola do FC Porto. “Para quem sonha com a estreia, será uma semana perfeita, tanto na Liga como na Champions, são dois desafios muito grandes. Em Alvalade será o primeiro jogo para o campeonato, mas tenho de ser honesto, oxalá que seja a estreia na Champions, porque é um objetivo pelo qual um jogador luta sempre. Estrear-me na Champions frente ao City seria incrível. No dia do sorteio ainda não era jogador do FC Porto e já falava sobre os clubes que nos tinham calhado, foi surreal... É a maior competição de clubes do Mundo e todos os jogadores a querem disputar”, apontou o ponta-de-lança espanhol.





O espanhol ainda só conhece uma parte dos novos companheiros de equipa, por força dos ausentes nas seleções, mas a primeira impressão foi positiva. "Já tive oportunidade de conhecer alguns companheiros, receberam-me às mil maravilhas, é gente incrível. Dá para ver que é um clube muito grande, dos melhores do Mundo. Tanto os colegas como as pessoas que trabalham no clube ajudaram-me muito na integração. Parece que estou no clube há muito tempo", realçou Toni Martínez, encantado também com o Dragão."Estive lá no dia em que fui apresentado e quando joguei contra o FC Porto. Imagino o estádio cheio, assim que for possível", referiu, assumindo ainda que "a primeira semana de treinos foi cumprida dentro das expectativas".A jogar no FC Porto, e caso o seu rendimento seja positivo, Toni Martínez acredita que tem possibilidades de integrar os eleitos da seleção espanhola nos Jogos Olímpicos de Tóquio: "Sim, estando aqui acho que posso ter oportunidades, mas tenho consciência de que há muitos companheiros que estão bem. Depois veremos quem será chamado."